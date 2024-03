O Governo é de direita, mas à esquerda cheira a poder

O impasse resolveu-se com a intervenção do PS. As análises políticas que li dessa decisão do PS mereceriam um tratado.

Sem surpresas, Luís Montenegro guardou as pastas que caracterizarão a governação para elementos do seu núcleo duro de confiança. A opção faz sentido. Mais do que capacidade técnica, estes ministros terão de demonstrar preparação política e deverão falar a uma só voz. Estarão sempre no fio da navalha. Isto significa que deverão ter habilidade para capitalizar as dificuldades governativas que enfrentarem de forma a traduzirem-se em votos, caso vamos, como é altamente previsível, para eleições antecipadas.