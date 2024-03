Investigadores reúnem-se em Lisboa para analisar covid longa

Investigadores nacionais e estrangeiros reúnem-se na próxima semana em Lisboa, numa conferência internacional inédita que pretende alertar para a relação da covid longa com doenças, como a fadiga crónica, e a necessidade de encontrar resposta para estes doentes.

Em declarações à Lusa, António Vaz Carneiro, professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa e um dos organizadores, explicou que sempre houve casos de pessoas que, após uma infecção aguda, apresentavam cansaço extremo, incapacidade para o trabalho, dificuldades de respiração e outros sintomas, mas lembra que, com a covid-19, este número aumentou.

“Chamávamos-lhe síndrome pós-viral, mas não ligávamos. E durante muitos anos as pessoas tinham síndrome de fadiga crónica e encefalomielite miálgica que muitos médicos nem acreditavam, porque não há no sangue, nem imagiologicamente, nada típico destas doenças”, explicou, acrescentando: “estes doentes estavam abandonados”.

Com a pandemia de covid-19, “apareceu uma população de dimensões colossais” infectada. "A grande maioria fica bem, mas outros vêem a sua existência profundamente afectada”, disse o especialista, explicando: “apresentam cansaço extremo, profundamente limitante, alterações da consciência, não se conseguem concentrar, nem às vezes ler, e até complicações cardíacas”.

Também em declarações à Lusa, o reumatologista Jaime Branco, professor catedrático na Nova Medical School, explica que tem doentes com incapacidades quer física quer cognitiva: “apresentam alterações de memória, de atenção, de concentração, muito incapacitantes”.

“Alguns doentes, muitas vezes, ficam na cama longas horas durante o dia, o que não acontecia antes de terem ficado doentes”, conta o especialista, sublinhando que o elevado número de pessoas infectadas durante a pandemia fez aumentar os doentes que durante algum tempo – “meses ou até anos” – mantêm estas condições.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 10 pessoas infectadas durante a pandemia mantêm durante algum tempo sintomas associados à covid longa, também chamada de condição pós-covid-19.

“Alguns duram meses, outros duram anos, mas acabam por se desvanecer. Poucos são os doentes que permanecem com isto”, acrescenta Jaime Branco.

Sublinhando a inexistência de estudos em Portugal que indiquem quantas pessoas infectadas durante a pandemia acabaram por sofrer de covid longa, António Vaz Carneiro diz que, apesar de tudo, a pandemia veio dar visibilidade a estas condições.

“Subitamente passamos a ter uma doença que é igualzinha àquelas que sempre existiram, mas em que ninguém acreditava e agora toda a gente acredita”, afirmou.

Os especialistas insistem que não há um exame que faça o diagnóstico desta condição, explicando que o diagnóstico de faz “por exclusão de partes”, eliminando possibilidades de outras doenças com sintomas idênticos, e chamam a atenção para a importância de se investir na investigação.

“Eu gostaria muito de Portugal aparecesse no mapa, que fizéssemos também parte dos ensaios clínicos multicêntricos”, afirmou Vaz Carneiro, acrescentando: “espero que esta reunião seja apenas o princípio de um plano mais alargado”.

Questionado sobre se faria sentido desenvolver um programa nacional para responder à covid longa responde: “Ainda é cedo para falarmos nisso. Nós ainda não temos uma noção clara suficientemente detalhada de todos os aspectos desta doença”.

“Há algumas alterações bioquímicas, mas é muito curto, há muita coisa semelhante a isso que não é da covid. E na terapêutica, também ainda não temos uma resposta capaz. Estamos numa fase relativamente inicial”, frisou.

Contudo, deixa o alerta: “Se estes doentes não recuperarem, isto vai transformar-se num problema de saúde pública. Aí sim, estou convencido de que, daqui a um par de anos, provavelmente será necessário começar a pensar em recursos exclusivamente para esta doença”.

A conferência internacional decorre nos dias 3 e 4 de Abril, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Recomendações desenhadas

Os especialistas que se vão reunir na primeira conferência internacional pretendem começar em Lisboa a delinear um conjunto de recomendações para esta doença, para a qual ainda não há um exame de diagnóstico.

“O que nós vamos procurar, no dia a seguir à conferência, é reunir um grupo ainda mais pequeno com os colegas estrangeiros que vão cá estar num pequeno comité para ver se fazemos umas guidelines acerca desta situação”, disse à agência Lusa o reumatologista Jaime Branco, um dos organizadores do encontro internacional.

O especialista lembrou que não há um exame específico que faça o diagnóstico desta condição, explicando que tal acontece por exclusão de partes: “É um diagnóstico eminentemente clínico, afastando outras situações ou doenças que possam causar os mesmos sintomas”.

Salientou que a relação entre as infecções e condições como a fadiga crónica, confusão mental e dificuldade de concentração, existe há muito, mas “foi menosprezada”.

Jaime Branco reconheceu que a pandemia de covid-19, que infectou milhões de pessoas, acabou por fazer aumentar também o número de doentes que permanecem com sintomas que hoje estão incluídos na chamada condição pós-covid-19.