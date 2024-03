José Manuel Fernandes assume pasta da Agricultura e Pescas

Eurodeputado pelo PSD desde 2009, e antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, vai suceder a Maria do Céu Antunes no Ministério da Agricultura, que volta a ganhar as Pescas.

Para um dos ministérios mais directamente dependentes das políticas decididas entre Bruxelas e Estrasburgo, o novo Governo da Aliança Democrática foi buscar o eurodeputado José Manuel Fernandes.

Com 56 anos, José Manuel Fernandes é deputado desde 2009 no Parlamento Europeu (PE) pelo PSD, membro do grupo do Partido Popular Europeu, e integra as comissões do Orçamento e de Economia, conforme se apresenta no seu próprio site.

Foi reeleito em 2014 e 2019, sendo actualmente representante do seu grupo parlamentar europeu nas negociações do novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 (QFP) e relator e negociador do Parlamento Europeu para o Programa InvestEU.

Mas é a sua actual função de membro efectivo da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (AGRI) do PE, que exerce desde Julho de 2023, que mais facilmente poderá ajudar este licenciado em Engenharia de Sistemas Informática na transição para o Ministério da Agricultura e das Pescas (que agora voltam para a tutela da Agricultura, depois de estarem sob a tutela da Economia e do Mar durante o mandato de Costa Silva).

No regresso a Lisboa a tempo inteiro, José Manuel Fernandes verá algo já habitual nas ruas de Bruxelas e Estrasburgo – as manifestações dos agricultores europeus contra a gestão da Política Agrícola Comum (PAC) e o seu difícil entrecruzar com as consequências das ambiciosas metas do Pacto Ecológico Europeu.

As lutas dos produtores agrícolas da Europa a 27 têm razões comuns, mas os portugueses queixam-se particularmente da falta de agilidade na máquina do Estado para distribuir o financiamento, necessário para um sector particularmente dependente de factores climáticos e externos. “Em tudo o que faço dou o máximo”, escreve José Manuel Fernandes no seu site. Será aos sectores da Agricultura e das Pescas que o antigo autarca de Vila Verde (de 1997 a 2009) irá agora dedicar esse empenho.