UEFA vai analisar preocupações sobre número de convocados para o Euro 2024

A UEFA adiantou nesta quinta-feira que vai ouvir as preocupações dos seleccionadores das equipas que participam no Europeu de 2024, na Alemanha, a propósito do tamanho dos "plantéis" que estarão disponíveis durante o torneio.

O regresso ao limite de 23 jogadores anterior à covid-19 tinha sido confirmado pela UEFA, depois de ter sido aumentado para 26 atletas no Euro 2020 e no Mundial 2022. Uma decisão que levou os treinadores a manifestarem as suas preocupações.

"Tomámos nota dos comentários expressos por alguns treinadores de selecções nacionais sobre a dimensão do plantel para o Euro 2024", afirmou um porta-voz da UEFA. "Será realizado um seminário com as equipas participantes, no dia 8 de Abril, e, nessa ocasião, a UEFA ouvirá as opiniões dos treinadores. Qualquer ideia a este respeito será então considerada e avaliada."

Durante a recente janela internacional, o seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, e o treinador da selecção dos Países Baixos, Ronald Koeman, falaram sobre o assunto.

"É muito estranho não escolher entre 26 jogadores. É absurdo voltar aos 23", afirmou Koeman após a derrota da sua equipa, por 2-1, diante da Alemanha, na terça-feira. "Hoje em dia, é preciso lidar mais com as lesões. O que está em causa é a carga física que incide sobre os jogadores."

Gareth Southgate afirmou que irá nomear uma equipa inicial alargada e tem esperança de que a decisão inicial da UEFA possa ser revertida. "É inevitável: vamos nomear uma equipa mais longa, que foi o que fizemos antes do Euro aqui, apesar de estarmos a lidar com 26 na altura", disse Southgate.

O prazo para a apresentação à UEFA das listas finais de convocados termina a 7 de Junho, sendo que o torneio começa no dia 14.

A Confederação Asiática de Futebol aumentou o limite de convocados de 23 para 26 na Taça da Ásia, que começou em Janeiro deste ano. A Taça das Nações Africanas, que também arrancou em Janeiro, tinha um limite de 27 jogadores.