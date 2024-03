Hóquei em patins: Portugal perde com França na Taça das Nações

Num jogo com muitos golos, muitas faltas e constante equilíbrio no marcador, a selecção portuguesa de hóquei em patins perdeu nesta quinta-feira, com a França, em Montreux (6-5), e deixou fugir a liderança do Grupo B da Taça das Nações.

Os franceses, que nos últimos anos foram construindo uma selecção de bom nível, capaz de ombrear com as tradicionais potências da modalidade, colocou-se na frente do marcador por Carlo di Benedetto, aos 8', num livre directo, mas Portugal deu a volta antes do intervalo, com um "bis" de Gonçalo Alves, aos 12' e aos 16'.

No segundo tempo, Carlo também bisou logo a abrir, Gonçalo Pinto recolocou Portugal na frente e Hélder Nunes ampliou a margem para 2-4. Só que, em dois minutos, os franceses fariam o 4-4, com Roberto di Benedetto e Carlo, que chegou ao hat-trick e ainda marcaria o golo do triunfo, de livre directo nos últimos segundos.

Antes disso, Marc Rouze e Hélder Nunes haviam estabelecido o 5-5, mantendo a incerteza quanto ao vencedor até final.

Este resultado deixa a França e a Espanha na liderança do grupo, ambas com seis pontos, e obriga Portugal a vencer na sexta-feira a selecção espanhola (que venceu a Suíça por 7-1) para poder seguir em frente no torneio.

No outro grupo, Itália e Argentina partilham a liderança, também com seis pontos, depois de os "azzurri" terem vencido Angola, por 5-3, e os sul-americanos terem derrotado o Montreux HC, por 6-0.