Casa da Arquitectura abre candidaturas para dez bolsas de doutoramento

A Casa da Arquitectura quer atribuir dez bolsas de investigação para doutoramentos nas áreas de Arquitectura, Urbanismo e Território, com especial atenção aos acervos, espólios e colecções da instituição. As candidaturas estarão abertas até 3 de Junho.

As bolsas são financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e relacionam-se com a história da arquitectura, tecnologia construtiva, sustentabilidade e economia energética, ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT e do Estatuto de Bolseiro de Investigação.

No aviso de abertura do concurso, divulgado a 18 de Março, lê-se ainda que os apoios fazem parte do protocolo de Cooperação para Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para estudantes de doutoramento, um acordo nascido entre a FCT e a Casa da Arquitectura.

Desta maneira, a investigação integrada nos objectivos e programas da Casa da Arquitectura, que acolhe os bolseiros, é incentivada. As actividades de investigação podem ser realizadas na Casa da Arquitectura ou numa entidade a propor pelos candidatos.

As candidaturas devem ser submetidas por e-mail. As bolsas têm duração anual e podem ser renovadas até um máximo de quatro anos. As candidaturas estão abertas para cidadãos nacionais e estrangeiros que pretendam obter grau académico de doutor numa instituição nacional.

De acordo com Nuno Sampaio, director-executivo da Casa de Arquitectura, “o lançamento destas bolsas representa a concretização do compromisso da Casa da Arquitectura de promover e fomentar a investigação em torno da arquitectura e dos acervos à sua guarda, abrindo assim a possibilidade de produção de novo conhecimento científico a cidadãos portugueses e estrangeiros que se qualifiquem como elegíveis”. Acrescentou que o objectivo principal é “gerar impacto real e significativo nas transformações na sociedade, no território e na forma como é percepcionada a arquitectura”.

A Casa da Arquitectura conta com 14 acervos e três colecções de arquitectura com mais de 240 autores envolvidos. No seu arquivo, estão cerca de 3700 projectos e, aproximadamente, 135 mil documentos analógicos e 180 mil documentos digitais. Em Novembro, a instituição anunciou uma nova colecção dedicada aos 50 anos do 25 de Abril

