Crianças que vão a pé ou de bicicleta para a escola recebem recompensas em Aveiro

À quinta ou sexta-feira, dependendo da escola, há várias crianças de Aveiro que vão a pé ou de bicicleta para as aulas acompanhadas por pais voluntários. A iniciativa surge no âmbito do programa de mobilidade escolar activa PéPedal da Ciclaveiro, lançado em Novembro de 2023 e que está a ser implementado pela primeira vez em parceria com o Agrupamento de Escolas de Aveiro, tendo já culminado na realização de 1015 viagens. São crianças entre os 3 e os 10 anos, que vão agora ter a possibilidade de ver o seu esforço recompensado. O programa passou a contar com uma rede de amigos composta por vários estabelecimentos comerciais da cidade que irão dar prémios às crianças que costumam viajar nos Comboios PéPedal.

“Cada participante passa a ter um passe onde vai validando as viagens que vai fazendo e somando pontos”, explica Maria Miguel Galhardo, presidente da associação Ciclaveiro. Depois, basta trocar os pontos por produtos ou serviços na rede de amigos. Pode ser um lápis em troca de três pontos ou um saquinho de bolachas feitas a partir de ingredientes naturais e desconto na compra de pão por quatro pontos. São várias as possibilidades oferecidas aos viajantes destes comboios especiais, sendo que “a rede é aberta” e “qualquer estabelecimento comercial, cultural ou desportivo, pode inscrever-se e aderir”, acrescenta a dirigente da Ciclaveiro.

São, para já, 14 os estabelecimentos que integram a rede, comprometendo-se “a colaborar para a promoção destes hábitos activos de deslocação na cidade e a contribuir para uma cidade mais segura, confortável e amigável para as crianças, reconhecendo e premiando o esforço das crianças que, uma vez por semana, vão a pé e de bicicleta para a escola nos Comboios PéPedal”. “Reconhecem que quando andamos e pedalamos pela cidade todos beneficiam, não só em saúde física e mental, aumentando o nosso bem-estar individual e colectivo, valorizando e humanizando o espaço público, mas também que beneficiamos a dinâmica local e social, criando proximidade e hábitos mais conscientes de consumo, essenciais à valorização e activação do comércio local e do pulsar dos agentes locais desportivos, sociais e culturais”, realçam os dirigentes da associação.

Estes comboios têm 12 linhas activas, nove das quais são feitas a pé e três de bicicleta, para as quatro escolas do Agrupamento de Escolas de Aveiro. Todas elas são acompanhadas por pais voluntários que, no papel de maquinistas dos comboios, guiam as crianças até à escola e validam as suas viagens nos passes individuais.

Trabalhar com os mais novos

O PéPedal surge como resultado de várias experiências que a Ciclaveiro foi desenvolvendo ao longo dos anos, entre as quais esteve o CicloExpresso, com rotas seguras para três escolas, e o jogo da mobilidade Serpente Papa Léguas. “Também fizemos um mês piloto da mobilidade escolar, com várias iniciativas, mas era tudo muito concentrado no tempo e depois os efeitos passavam”, nota Maria Miguel Galhardo. O desafio passava, assim, por “desenvolver um projecto que durasse o ano inteiro”, acrescenta, a propósito da criação do PéPedal, programa cujas acções vão além das viagens a pé ou de bicicleta para a escola.

Para os dirigentes da Ciclaveiro é de extrema importância “trabalhar este tema desde cedo nas escolas, contagiando as famílias, envolvendo a comunidade na construção de uma cidade melhor para viver, de cidadãos mais conscientes e críticos com as opções que tomam e do seu importante papel na mudança colectiva”.