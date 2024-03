Portugal entra a golear na Taça das Nações de hóquei em patins

A selecção portuguesa de hóquei em patins goleou, nesta quarta-feira, a Suíça (8-0), e iniciou da melhor forma a Taça das Nações, também conhecida como torneio de Montreux.

Na Salle Omnisports du Pierrier, Portugal lançou os estreantes Gonçalo Pinto e Xavi Cardoso no "cinco" inicial e foram precisamente eles os autores dos golos que valiam a vantagem ao intervalo. Ainda que tenham sido necessários 22 minutos para inaugurar o marcador.

No segundo tempo, com maior qualidade e mais opções a partir do banco, Portugal fez com que o desnível se fosse acentuando, construindo uma goleada com os golos de Gonçalo Alves (2), João Rodrigues (2), Nuno Santos, Hélder Nunes e mais um de Xavi Cardoso.

Graças a este resultado, a selecção portuguesa assume o comando do Grupo B, com os mesmos três pontos de Espanha, que derrotou França por 2-1. Na quinta-feira, Portugal medirá forças precisamente com a França, às 20h (Eleven).

No Grupo A, a equipa anfitriã, o Montreux HC, perdeu com Itália, por 1-8, enquanto a Argentina levou a melhor sobre Angola, com um triunfo por 7-3.