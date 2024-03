Novak Djokovic encerra parceria de sucesso com Goran Ivanisevic

Novak Djokovic, o número um mundial de ténis, terminou a parceria de grande sucesso que mantinha com o treinador croata Goran Ivanisevic pouco antes do início da época de terra batida.

Ivanisevic, que conquistou o título de singulares em Wimbledon em 2001, depois de ter sido vice-campeão em 1992, 1994 e 1998, juntou-se à equipa de Djokovic em 2019 e ajudou o jogador de 36 anos a ganhar nove títulos do Grand Slam.

"O Goran e eu decidimos deixar de trabalhar juntos há alguns dias", explicou Djokovic, 24 vezes vencedor de um major, numa publicação no Instagram com uma fotografia sua e de Ivanisevic a jogar um jogo de tabuleiro.

"A nossa química no campo teve os seus altos e baixos, mas a nossa amizade foi sempre sólida como uma rocha. De facto, tenho orgulho em dizer (não tenho a certeza que ele tenha) que, para além de ganharmos torneios juntos, também tivemos uma batalha paralela em Parchisi... durante muitos anos. E esse torneio nunca pára para nós. Sefinjo, obrigado por tudo, meu amigo", escreveu.

A tentativa de Djokovic de conquistar o 25º título de singulares do Grand Slam terminou com a derrota por 6-1 6-2 6-7(6) 6-3 frente a Jannik Sinner nas meias-finais do Open da Austrália, em Janeiro.

O sérvio desistiu do Open de Miami para limitar o número de eventos que vai disputar este ano, depois de uma surpreendente derrota, na terceira ronda, contra Luca Nardi, em Indian Wells.

Djokovic vai preparar-se para a temporada de terra batida, na tentativa de conquistar o quarto título em Roland Garros, que se realiza de 26 de Maio a 9 de Junho.