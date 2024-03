Raquel S. trabalha a morte para ela não ser tão assustadora

Na peça Descansar, a nova criação de Raquel S., uma mulher que acaba de morrer sente raiva por saber que na sua lápide inscreveram uma frase que, embora atribuída a ela, nunca proferiu. A ideia de que aquilo será lido pelos seus amigos quando forem visitar a campa no cemitério envergonha-a, atormenta-a. Pega no telefone vermelho que está preso por um fio, e que desceu do tecto, para ligar à pessoa responsável pela reprodução errónea do seu discurso. Queixa-se: “Só estás a colocar palavras na minha boca porque sabes que os mortos vão continuar mudos.”

