Ryusuke Hamaguchi e o estranhamento da natureza

Ryusuke Hamaguchi é um rapaz de Tóquio de 46 anos. A natureza, para ele, são as árvores alinhadas na cidade, uma geometria controlada. Não esqueçamos isto quando estivermos perante O Mal Não Está Aqui/Evil Does Not Exist, Prémio Especial do Júri em Veneza 2023.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt