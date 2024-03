Portugal perde com a Dinamarca e falha Euro 2024 de sub-19

A selecção portuguesa de futebol de sub-19 perdeu nesta terça-feira por 2-0 com a Dinamarca, em Coimbra, na terceira e última jornada da Ronda de Elite, e falhou o apuramento para o Europeu de 2024.

Um empate bastava a Portugal para garantir o apuramento, mas a formação nórdica foi sempre mais forte, física e tecnicamente, apontando os golos da vitória no segundo tempo, aos 61 e 70 minutos, por Jorgensen e Emil Hojlund, respectivamente.

Com este triunfo, a Dinamarca, vencedora do grupo, com nove pontos, assegurou a única vaga para o Europeu, atribuída apenas aos vencedores de cada um dos sete grupos de apuramento, enquanto Portugal terminou a 'poule' no segundo posto, com seis. Grécia e Sérvia, que empataram 3-3, concluíram o torneio com apenas um ponto, nos terceiro e quarto lugares, respectivamente.