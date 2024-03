Vamos “expandir horizontes” com o Gap Year Summit

Não fiques à tona! é o mote da 11.ª edição do evento organizado pela Associação Gap Year Portugal que decorre entre os dias 5 e 7 de Abril em Carregal do Sal.

"Expandir horizontes". As duas palavras ajudam a resumir tanto o papel da Associação Gap Year Portugal como o Gap Year Summit, "pronto para trazer a palco as histórias daqueles que já foram para lá do idealizado pela sociedade".

Volta a Carregal do Sal, de 5 a 7 de Abril, o evento já na sua 11.ª edição e que existe para "desafiar as expectativas". "As que o mundo tem sobre nós e as que nós temos sobre nós próprios", lê-se em comunicado. Sob o mote Não fiques à tona!, uma série de viajantes, "vozes inspiradoras", vão conduzir palestras e workshops distribuídos por vários pontos da vila que abordarão diversas temáticas, desde viagens até voluntariado e projectos sociais.

O evento conta com quatro palcos, sendo que o check-in poderá ser feito no dia 5 no Mercado D’Ideias de Carregal do Sal a partir das 20h30 até às 23h ou no dia seguinte a partir das 9h no Centro Cultural de Carregal do Sal.

Foto Imagem da edição de 2023 DR

No Palco Mundo falarão Matilde Manuel, os representantes da Wind Family, Filipe Morato Gomes e Catarina Ferreira. Pelo Palco Rumo, dedicado a desmistificar as expectativas pré-concebidas do que deve ser um gap year ou uma viagem, passarão Tânia Muxima (Nem tudo é estrada), Diogo Tavares e Diana Nicolau (Nem tudo é planeado), Rita Repolho, Ricardo Gomes e Ema Mateus (Nem tudo é Gap year). O Palco Snooze contará com Mafalda e Catarina, do projecto For the Plotcast (Nem tudo muda agora), David Freitas (Num tudo muda o mundo) e Chapadux (Nem tudo muda o ritmo). O Palco (Re)acção terá como protagonistas Leonor Jacob (Nem és capaz de tentar), Rui e Teresa, do projecto Cuentame Quilómetros (Nem és capaz de ganhar) e Mariana e Amaru, do projecto A ver vamos (Nem és capaz de sentir).

Os bilhetes, que incluem alojamento (passe geral, 25 euros, passe diário, 20 euros), podem ser adquiridos no site oficial.