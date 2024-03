Portugal fica nesta terça-feira a conhecer o terceiro adversário no Euro 2024

Três meses e 25 dias depois da realização do sorteio da fase final do Campeonato da Europa de 2024, Portugal vai ficar na noite desta terça-feira a conhecer o nome do terceiro e último adversário no Grupo F da competição. Na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, Geórgia e Grécia vão estar frente a frente numa “final” que vale o apuramento para o Europeu da Alemanha e um confronto com a selecção portuguesa, a 26 de Junho, em Gelsenkirchen. As outras duas selecções que vão fechar o lote de apurados vão sair dos play-off País de Gales-Polónia e Ucrânia-Islândia.

Ainda há três bilhetes por entregar para o Europeu 2024, mas o jogo que atrairá mais atenções portuguesas vai acontecer na capital georgiana. Sem qualquer presença numa fase final de uma grande competição, a Geórgia terá uma oportunidade única de fazer a estreia num grande palco internacional ao jogar em casa o duelo decisivo, mas terá contra si um historial claramente negativo: em nove confrontos, a Grécia venceu sete vezes os georgianos, havendo dois empates.

A somar a isso, a Geórgia sentiu dificuldades para derrotar na semana passada em casa o Luxemburgo, mas, a selecção comandada por William Sagnol, antigo jogador francês que durante quase uma década foi figura de destaque no Bayern Munique, contará com um importantíssimo reforço: o extremo do Nápoles Khvicha Kvaratskhelia, que não defrontou os luxemburgueses devido a castigo, estará apto para a partida.

Sem conseguir apurar-se para um Europeu desde a saída de Fernando Santos, em 2012, a Grécia parece estar a conseguir recuperar um pouco da competência que a levou a vencer há duas décadas o Campeonato da Europa em Portugal e mostrou força há uma semana quando, aos 40 minutos, já vencia o Cazaquistão por 4-0, com duas caras conhecidas do futebol português em destaque: Odysseas Vlachodimos, antigo guarda-redes do Benfica, e Dimitris Pelkas, extremo que jogou no V. Setúbal. Outra das figuras dos gregos é o ponta-de-lança Fotis Ioannidis, que tem sido apontado como possível reforço do Sporting para a próxima temporada.

Para além do Geórgia-Grécia, em Cardiff, haverá um imprevisível País de Gales-Polónia, onde o favoritismo é repartido pelas duas equipas – o vencedor irá para o Grupo D, onde já estão França, Áustria e Países Baixos. Em terreno neutro (Polónia), a Ucrânia de Anatoliy Trubin defronta a Islândia, sendo que quem ganhar vai juntar-se à Bélgica, Eslováquia e Roménia no Grupo E.