Dani Alves já pagou a fiança e deverá sair em liberdade nas próximas horas

O ex-jogador do Barcelona já pagou a fiança, no valor de um milhão de euros. Tinha sido condenado a quatro anos de prisão pela violação de uma jovem de 23 anos.

Depois de mais de um ano detido, Dani Alves poderá sair agora em liberdade, uma vez que já pagou a fiança imposta pelo Tribunal de Barcelona. O internacional brasileiro e ex-jogador do FC Barcelona teria de pagar uma caução no valor de um milhão de euros, após sentença divulgada na semana passada. Agora, aguardará pela sentença final sob liberdade condicional e várias medidas cautelares.

O jogador deverá ser libertado da prisão de Brians 2 nas próximas horas. A hipótese de saída sob pagamento de fiança foi aceite a 20 de Março.

Com o valor pago, o Tribunal Provincial de Barcelona espera libertar o ex-jogador nas próximas horas, de forma provisória. O futebolista já entregou os passaportes e terá de comparecer semanalmente perante as autoridades. Está proibido de contactar e interagir com a vítima.

Dani Alves foi acusado de violar uma jovem de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona, em Dezembro de 2022. O internacional tinha sido condenado a quatro anos e meio de prisão, em Fevereiro último.