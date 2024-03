Espanto, humor e diálogos improváveis na Casa Comum da Universidade do Porto

Espanto é o título da exposição, que, desde quinta-feira, ocupa a Casa Comum da Universidade do Porto, reunindo sob aquele conceito uma selecção inesperada de obras da Colecção Norlinda e José Lima (CNJL) com peças do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP). Uma montagem com que as curadoras Fátima Marques Pereira e Ana Anjos Mântua homenageiam o trabalho, o amor à arte e à sua divulgação pública do casal de coleccionadores de São João da Madeira, numa associação pouco usual com um museu que privilegia a ciência e o conhecimento.

