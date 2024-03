Ao terceiro ano, e com Björk entre a multidão, a promessa do Sónar Lisboa cumpriu-se

A música que se ouve pode ser electrónica, porém o Sónar nunca foi só mais um festival de música electrónica. Quando a primeira edição se realizou em Barcelona, em 1994, apresentava-se como um “festival de música avançada”. Hoje, o seu lema e os pilares sobre os quais se ergue são “música, inovação e criatividade”. E na tarde de sábado, no Pavilhão Carlos Lopes do Parque Eduardo VII, em Lisboa, tudo o que faz do Sónar especial pôde ser testemunhado nos concertos de dois homens: Oneohtrix Point Never e Tommy Cash. Na noite anterior, a carta fora do baralho fora sem dúvida Sevdaliza.

