Reserve as quartas-feiras para ler a newsletter de Bárbara Reis sobre o outro lado do jornalismo e dos media.

Outra pergunta colada a esta: a quem interessa um vídeo incendiário que manipula as palavras do líder da comunidade do Bangladesh?

Foi com gosto que perdi para o Polígrafo, mais rápido do que eu a verificar a tradução do vídeo que circula nas redes sociais de muitas pessoas, incluindo a de um antigo embaixador de Portugal. Mesmo assim, insisto no tema.