Sporting ganha clássico e continua imparável na Liga de andebol

O Sporting continua imparável na Liga portuguesa de andebol. Neste sábado, os “leões” derrotaram o FC Porto (35-32) no clássico da 22.ª jornada, no pavilhão João Rocha, e continuam a contar por vitórias todos os jogos realizados.

Graças a este triunfo, o Sporting tem agora 12 pontos de vantagem sobre o rival, terceiro classificado, com menos um jogo disputado. E prepara-se para aceder ao play-off com uma almofada muito confortável para atacar o título.

No segundo lugar da classificação nesta fase regular está o Benfica, com 57 pontos (a nove do líder), depois de ter empatado em casa do Marítimo (34-34).