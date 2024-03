Um sábado normal para Max Verstappen

Mais um sábado, mais uma pole position. Max Verstappen foi o mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Austrália e vai partir para a corrida de domingo com uma vantagem importante – a mesma que já teve nas duas provas anteriores.

No circuito de Albert Park, em Melbourne, tem sido especialmente relevante começar a corrida na frente, com 17 vitórias de pilotos da primeira linha em 26 corridas.

E se Max já não precisa de estatísticas para ser favorito, com estes dados mais favorito fica para a prova que arrancará na próxima madrugada, a partir das 4h de Portugal continental.

Importa dizer que o tempo de Verstappen, que rodou em 1m15,915s, foi bastante melhor do que o de todos os outros – Carlos Sainz e Sérgio Pérez ficaram já a cerca de duas décimas de segundo, e ambos no segundo 16.

Quer isto dizer que Max parece relativamente dominador na Austrália num fim-de-semana no qual... não se sente bem. O piloto neerlandês tem-se queixado de alguma instabilidade no monolugar, com algumas escorregadelas de frente. E se é assim num fim-de-semana de instabilidade no Red Bull, não se esperam grandes emoções para domingo, sobretudo se a equipa corrigir os problemas até lá.

Resta, então, falar dos que vêm depois. Pérez falhou uma posição de “tampão” entre Verstappen e um Ferrari, pelo que o arranque será muito importante na forma de travar Sainz.

O piloto espanhol até pareceu rápido durante a qualificação, mas acabou por não ter capacidade para lutar contra as últimas voltas lançadas de Verstappen na sessão de qualificação.

Ainda assim, nada mau para quem na última semana esteve de cama com uma apendicite.

Mais atrás, nota para Lewis Hamilton, que não só voltou a ser batido pelo colega George Russell como nem sequer pôs o pé na Q3. Vai sair da 11.ª posição.

Yuki Tsunoda foi, por outro lado, uma das boas surpresas, com o oitavo lugar, bem como Alexander Albon, que conseguiu chegar confortavelmente à Q2 e ainda fechou a sessão em 12.º lugar, um desempenho relevante para um Williams.

E muito precisa Albon de um bom fim-de-semana, já que os danos no monolugar feitos nos treinos levaram a equipa, com falta de peças, a entregarem a Albon o carro de Logan Sargeant. No fundo, Albon partiu um carro e vai correr com o do colega, que vai ficar a ver a corrida pelo televisor. A decisão foi polémica, pelo que Albon terá de justificar bem esta aposta da Williams. Até agora, começou bem.

Também Esteban Ocon conseguiu levar um Alpine à Q2 e celebrou-o com pompa.

A grelha de partida para o GP da Austrália:

1) Max Verstappen (Red Bull), 1m15.915s

2) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), +0.270s

3) Sergio Pérez (Red Bull), +0.359s

4) Lando Norris (McLaren), +0.400s

5) Charles Leclerc (Ferrari), +0.520s

6) Oscar Piastri (McLaren), +0.657s

7) George Russell (Mercedes), +0.809s

8) Yuki Tsunoda (RB), +0.873s

9) Lance Stroll (Aston Martin), +1.157s

10) Fernando Alonso (Aston Martin), +1.637s

11) Lewis Hamilton (Mercedes), +1.045s

12) Alexander Albon (Williams), +1.252s

13) Valtteri Bottas (Sauber), +1.425s

14) Kevin Magnussen (Haas), +1.512s

15) Esteban Ocon (Alpine), +1.782s

16) Nico Hülkenberg (Haas), +2.061s

17) Pierre Gasly (Alpine), +2.067s

18) Daniel Ricciardo (RB), +2.170s

19) Zhou Guanyu (Sauber), +2.273s