Miguel Oliveira falha Q2 e parte do 15.º lugar no GP Portugal

Miguel Oliveira (Aprilia) não foi este sábado além do quinto lugar na Q1, que reservava os dois últimos lugares de acesso à qualificação que decidiu a pole position, conquistada por Enea Bastianini (Ducati), para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

O piloto português concluiu a sessão ganha por Alex Márquez (Ducati) a 0,320 segundos do segundo mais rápido, o rookie Pedro Acosta (KTM).

Miguel Oliveira voltou a debater-se com as questões que o impediram de conseguir, na véspera, a entrada directa na Q2, comprometendo no último sector as hipóteses de ainda discutir uma posição mais favorável na grelha, pelo que partirá do 15.º posto para a corrida de Portimão, segunda da temporada de 2024.

Com o tempo registado este sábado (1m38,385s), Miguel Oliveira teria conseguido o acesso directo à Q2, ainda que as condições de pista fossem diferentes e os tempos mais baixos, como se confirmou com Enea Bastianini a repetir o primeiro lugar do dia anterior e a conquistar a pole, com 1m37,706s (contra os 1m38,057s de sexta-feira).

Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo mais rápido (1m37,788s), depois de já ter sido a sensação na segunda sessão de treino, mostrando que os outros pilotos da Aprilia só precisam adaptar-se à mota para extrair o máximo do potencial.

Jorge Martín (Ducati) fecha a primeira linha da grelha (1m37,812s), com o bicampeão mundial Francesco Bagnaia (Ducati) a conseguir o quarto melhor tempo (1m37,922s), depois de ter liderado o início da Q2.

Pedro Acosta (KTM) partirá no sétimo lugar, provando estar num bom momento, tendo mesmo batido o sul-africano Brad Binder (10), que teve uma queda no início. Também Marc Márquez (Ducati) arriscou e caiu logo no arranque da Q2, tendo terminado em oitavo, com a segunda mota.