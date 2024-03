Eduard Prades vence 4.ª etapa e lidera Volta ao Alentejo

O ciclista da Caja Rural Eduard Prades venceu, neste sábado, a quarta etapa da Volta ao Alentejo 2024 e subiu à liderança da classificação geral, após a tirada entre Monforte e Castelo de Vide, numa distância de 147,7 quilómetros.

O espanhol impôs-se ao sprint entre um grupo de cinco ciclistas que chegaram à meta destacados do pelotão e cortou a linha em 3h42m16s para vestir a camisola amarela, sucedendo ao português e companheiro de equipa Iúri Leitão na liderança da "Alentejana".

Francisco Peñuela (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Abner González (Efapel) completaram o pódio da penúltima etapa da prova, nos segundo e terceiro lugares, respectivamente, com o mesmo tempo do ciclista da Caja Rural, e assumiram as mesmas posições na classificação geral.

Eduard Prades lidera após as quatro primeiras etapas, com 16h07m29s, com Peñuela a apenas quatro segundos e González a seis, numa tabela em que o melhor português é, agora, Afonso Silva (Tavira-Farence), a 13 segundos do camisola amarela.

Apesar de ter perdido a liderança da classificação geral, Iúri Leitão prossegue na liderança dos pontos, enquanto Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) lidera a montanha, Sergi Darder (Illes Baleares Arabay) passou a envergar a camisola da juventude e a Efapel comanda por equipas.

A quinta e última etapa da Volta ao Alentejo 2024 disputa-se no domingo, entre Nisa e Évora, numa distância de 187,9 quilómetros, com partida às 11h e chegada à capital do Alto Alentejo prevista para as 15h43.