Joana Espadinha lança Vergonha na cara como um “grito do Ipiranga” identitário

É mais uma canção do novo álbum da cantora e compositora Joana Espadinha, e desta vez é mesmo o tema-título, Vergonha na cara. Depois de Será o que será, lançado em Junho de 2023, e Vestir a camisola, revelado já em Janeiro de 2024, Vergonha na cara (com letra e música de Joana Espadinha) conta com um videoclipe assinado por Silas Ferreira e tem a participação de António Vasconcelos Dias (bateria, baixo, sintetizadores, programações e produção), João Firmino (guitarra eléctrica) e Margarida Campelo (vozes). O novo álbum, Vergonha na Cara, que estará nas plataformas digitais no dia 5 de Abril, vai ser apresentado ao vivo em Maio, em três concertos agora anunciados: dia 9, no B.Leza, em Lisboa; dia 10 no Salão Brazil, em Coimbra; e dia 26 no espaço Novo Ático do Coliseu do Porto.

Num depoimento gravado, a acompanhar este lançamento, a cantora descreve deste modo a canção Vergonha na cara: “Esta canção é assim com um grito do Ipiranga. Fala da viagem que é a construção da nossa identidade, desde a adolescência, e fala de nos libertamos da necessidade de validação, da importância que damos à opinião dos outros. São tudo amarras que nos afastam do nosso potencial. Ter vergonha na cara, no fundo, é arriscar ser quem se é, ou quem se quer ser, e descobrir o que isso significa realmente.” E isso marca também as outras canções do álbum, afirma: “É uma ideia que é transversal ao resto do disco, que se calhar é um pouco diferente dos anteriores. Sinto que ousei muito mais, com a ajuda do produtor, do António Vasconcelos Dias, foi muito divertido trabalhar com ele. Entregámo-nos de corpo e alma ao processo de vestir estas canções e ele fez um trabalho incrível.”

Vergonha na Cara será o quarto álbum de Joana Espadinha, sucessor de Avesso (2014), O Material Tem Sempre Razão (2018) e Ninguém Nos Vai Tirar o Sol (2021).