Mafalda Veiga e Geografia Particular: “Quis entender o poder da música dentro de mim”

Para Mafalda Veiga é uma estreia: publicar um EP. Até agora, desde Pássaros do Sul (1987) gravara só álbuns, um total de nove de estúdio mais dois ao vivo. Mas num impulso de ir além das canções, onde se mistura uma vontade de escrever contos e de usar os recursos do cinema, Mafalda Veiga lança esta sexta-feira um disco de difusão digital (e para já sem edição física) com 5 canções por onde passam memórias e projecções de ideias que a têm estimulado no exercício de criar este disco. Que começou por ser anunciado em Outubro de 2022, com o single e videoclipe de Óscar, canção com claras referências ao cinema, seguindo-se outras duas: Esta canção, em Fevereiro de 2023; e Madrid Ou Pequim, em Setembro de 2023. A compor o EP, há ainda dois inéditos, Geografia particular, o tema-título, e De fio a pavio.

