Relação anula decisão de Ivo Rosa que mandou julgar Sócrates por seis crimes

Uma parte da Operação Marquês vai novamente para instrução, uma fase em que se decide se o caso segue ou não para julgamento. Isso mesmo resulta de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu anular a decisão do juiz Ivo Rosa que, em Abril de 2021, mandou julgar o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o seu amigo, Carlos Santos Santos, cada um, por três crimes de falsificação de documento e outros três de branqueamento de capitais.

Nem o Ministério Público nem as defesas dos dois arguidos concordaram com a decisão, tendo ambos recorrido do chamado despacho de pronúncia. Em causa estava o facto de Ivo Rosa ter alterado os papéis atribuídos a Sócrates e a Santos Silva, que na acusação surgiam como co-autores de crimes de corrupção passiva. Já na versão de Ivo Rosa o amigo do antigo primeiro-ministro surgia como seu corruptor activo. Esta decisão da Relação, com a data desta quinta-feira, é o resultado destes três recursos, todos considerados procedentes.

Já quanto aos mais de 170 crimes que Ivo Rosa arquivou, o Ministério Público foi o único a contestar a decisão que resultou num outro acórdão da Relação de Lisboa, anunciado no passado dia 25 de Janeiro, que reabilitou 118 crimes, mandando ser julgados por eles 22 dos 28 arguidos acusados pelo Ministério Público. Sócrates responderá por 22 crimes, Carlos Santos Silva por 23 e o antigo banqueiro Ricardo Salgado por 11.

Ficará assim mais difícil que a Operação Marquês, que foi retalhado pelo juiz Ivo Rosa em cinco partes (três delas já deram origem a condenações) se volte a unificar, já que a parte que foi recuperada em Janeiro, já está em condições de seguir para julgamento.