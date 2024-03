Fim das Administrações Regionais de Saúde aprovado em Conselho de Ministros

As funções operacionais das ARS foram transferidas para as Unidades Locais de Saúde

A extinção das Administrações Regionais de Saúde (ARS) foi aprovada nesta quinta-feira em Conselho de Ministros, sendo colocada a “última peça da uma reforma de reorganização” do Ministério da Saúde, que veio generalizar as Unidades Locais de Saúde.

O fim das cinco ARS arrancou a 1 de Janeiro de 2024 e o diploma que estabelece a sua extinção foi aprovado esta quinta-feira, na penúltima reunião do Conselho de Ministros do Governo cessante.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou que o decreto-lei que procede à extinção das ARS é “a última peça de uma reforma de reorganização do Ministério da Saúde, que passou pela criação da Direcção Executiva”.

Este novo modelo, em vigor desde o início do ano, “garante a coerência e a eficiência do sistema através de um modelo organizacional mais reforçado e mais capaz e com mais competências na gestão da prestação de cuidados de saúde aos cidadãos”, disse Mariana Vieira da Silva.

Com o fim das ARS, as suas funções operacionais foram transferidas para as Unidades Locais de Saúde.