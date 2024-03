Ricardo Dobrões, o pintor de murais

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até à aldeia de Podence, em Macedo de Cavaleiros, conhecer a história de Ricardo Dobrões, um jovem de 35 anos, que é o único autor de street art do distrito de Bragança. Ou melhor, rural art, como ele defende. Ricardo nasceu em Vila Flor e foi estudar para o Porto, na Escola da Árvore, e saiu de lá com vontade de correr mundo, fazer graffitti e a pintar murais.

O seu mundo acabou por se fazer no distrito de Bragança, e Ricardo não vê nenhum insucesso nisso. Pelo contrário, vê uma vitória. Começou a pintar há 15 anos, e há pelo menos uma década que consegue trabalhar em exclusividade naquilo de que gosta. E não tem mãos a medir, tem trabalho para o ano inteiro. Só na aldeia de Podence tem mais de 20 murais assinados, muitos com Caretos e com motivos alusivos às suas tradições. Por isso na aldeia gostam de dizer que Podence é a aldeia mais colorida e Portugal.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.