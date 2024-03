“Não ia lá com um puxão de orelhas?”

As crianças, como os adultos, desejam por natureza colaborar. Quando não o fazem, é porque não conseguem.

A avó atira a matar: enerva-a a aparente passividade com que os pais parecem aceitar as birras dos seus filhos. E não resiste a perguntar: “Achas mesmo que com um puxão de orelhas não se resolvia mais depressa?”.

A mãe/filha, estudou Educação de Infância a sério, e além disso tem quatro filhos em casa, e garante que não. Que não resolve, e que nem sequer é assunto aberto a discussão, num tempo em que até se defende que os maus-tratos aos animais devem configurar na Constituição.

Acredita que as crianças, como os adultos, desejam por natureza colaborar. Quando não o fazem, é porque não conseguem. As suas birras dizem isso mesmo, “Não consigo mais”. Dar um açoite, gritar ou humilhar nunca ajudou ninguém a acalmar-se, a auto-regular-se ou a resolver um problema. Não é o que estamos sempre a dizer aos nossos filhos quando eles se pegam uns com os outros? Mas que tudo isto é difícil é. Pelo menos isso reconhece. Oiça a nossa Birra e deixe-nos a sua opinião.

