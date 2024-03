Portugal-Suécia: um teste para estreias e para a defesa

Cumprida uma qualificação sem falhas para o Euro 2024 (dez vitórias em dez jogos), é hora de Portugal afinar os detalhes e Roberto Martínez, pela sua própria admissão, irá testar os processos defensivos da selecção nacional nesta quinta-feira, em Guimarães, frente à Suécia (19h45, RTP1). Os nórdicos falharam a qualificação para o torneio, mas isso, garante Martínez, não os desqualifica como uma selecção forte capaz de dar que fazer a Portugal, contando com Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, como uma das suas principais armas.

“A atitude da Suécia é competitiva, tem um novo treinador, uma nova era. É uma equipa para estar no Europeu, tem uma linha de atacantes de alto nível. Competitividade vai ser ao nível de um Europeu. A linha atacante deles dá-nos a possibilidade de trabalhar também a nossa linha defensiva”, analisou Martínez, destacando Gyökeres, que já leva 36 golos e 13 assistências, como “uma das melhores contratações do mercado de Verão no futebol europeu”.

“É fantástico, mas precisamos de trabalhar a linha defensiva, não olhamos só para um jogador. A Suécia tem uma disposição de jogadores atacantes de um patamar que a nossa organização defensiva precisa de estar perfeita”, reforçou, falando ainda do técnico adversário, o estreante dinamarquês Jon Dahl Tomasson, como “muito bom treinador” e com “conhecimento do que é o futebol de ataque”.

O jogo com os suecos será o primeiro de dois particulares que Portugal irá realizar nesta pausa FIFA – o outro será com a Eslovénia, em Ljubliana, na próxima terça-feira. Martínez fez uma convocatória alargada de 32 jogadores, dos quais oito não irão defrontar a Suécia – o plano do técnico espanhol é ter um grupo comum para os dois jogos e ter um grupo só para a Suécia e outro só para a Eslovénia. Assim, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo só irão estar no segundo jogo – e não se sabe o que irá acontecer a Diogo Costa, que se lesionou e não irá alinhar frente aos nórdicos, tendo sido substituído na lista pelo benfiquista Samuel Soares.

O jogo desta quinta-feira poderá marcar várias estreias na selecção principal. Para além de Soares, que estava nos sub-21, outros três podem ter minutos com a camisola da selecção nacional, Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória) e Dany Mota (Monza), o que, segundo Martínez, é bem provável que aconteça. “O plano é que ninguém jogue 180 minutos. Durante o estágio, vamos ter estreias, é o plano”, garantiu o seleccionador nacional, que já “criou” cinco novos internacionais deste que assumiu o cargo – Gonçalo Inácio, João Neves, Toti Gomes, José Sá e João Mário.