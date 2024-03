HBO Max passa a ser Max a 21 de Maio, com nova House of the Dragon e Jogos Olímpicos

A plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery vai voltar a mudar de nome no nosso país, depois de aqui ter chegado como HBO Portugal e de se ter tornado HBO Max em 2021 — a partir de 21 de Maio, será apenas Max, mudança que já se anunciava desde o ano passado. O que esta quinta-feira foi revelado é o dia em que a mudança se concretiza, bem como a informação de que a Max terá o exclusivo em streaming dos Jogos Olímpicos de Paris.

O novo trailer do actual blockbuster da HBO Max, House of the Dragon, também chegou esta quinta-feira, acompanhando a confirmação de que a data de estreia da segunda temporada na Europa se dará a 17 de Junho, um dia depois de passar nos Estados Unidos.

A mudança de nome da plataforma de streaming, cujo número de assinantes em Portugal é, como para todas as outras, uma incógnita, por opacidade dos próprios serviços, trará, diz a empresa em comunicado, uma melhoria: “mais do dobro da quantidade de conteúdos actualmente disponíveis na HBO Max”. Incluindo a primeira grande experiência de transmissão em directo de uma competição desportiva global numa plataforma de streaming. “Max será o único lugar para ver em stream todos os momentos dos Jogos Olímpicos Paris 2024 nos 25 países europeus [onde o serviço estará disponível", detalha o comunicado, acrescentando que esse conteúdo constará de todos os planos de subscrição. Recorde-se que a RTP assegurou já em 2022 os direitos de transmissão para Portugal, na televisão linear, dos Jogos Olímpicos de Paris, com garantia de cerca de 200 horas de emissão, e o natural foco na participação dos atletas portugueses.

O desporto é um dos actuais campos de batalha entre as plataformas de streaming, visto que os eventos ao vivo são coutada da televisão linear mas cada vez mais, nos Estados Unidos, estão a ser aglutinados pelos serviços de televisão digital. A Amazon conseguiu, por exemplo, direitos de jogos da liga de futebol americano (NFL), da liga de basebol ou, para alguns países, da Liga dos Campeões da UEFA. A Netflix anunciou os direitos para emitir wrestling em directo, noutro exemplo recente.

A nova Max terá “um plano Sports Add-On”, cujos direitos variarão de país para país e que, infere-se, envolverá um pagamento extra. Entre os conteúdos incluídos estarão torneios de Grand Slam como o Open da Austrália e Roland-Garros, no ténis; o Giro d'Italia, La Vuelta a España, a Volta a França Feminina e o Tour de France, no ciclismo; as 24 Horas de Le Mans, nos desportos motorizados; e “os principais eventos dos Campeonatos do Mundo e da Taça do Mundo dos desportos de Inverno”.

Na ficção e no documentário, além dos títulos já disponíveis, foi anunciado esta quinta-feira no festival Series Mania, que decorre em Canes, um pacote de novas séries a estrear na plataforma: The Penguin, derivado do mundo Batman, ou Welcome to Derry, com base na cidade de It e que surge noutros contos de Stephen King.

Tal como se previa, uma vez que cada vez mais se expande esta estratégia para multiplicar as fontes de receita no negócio do streaming (a Amazon anunciou-o para Espanha há cerca de três semanas, a Netflix já o aplica em vários países, a SkyShowtime será a primeira a aplicá-lo em Portugal já a 23 de Abril), a introdução de uma assinatura mais barata com publicidade vai avançar na Europa, mas para já Portugal fica de fora. Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos, Roménia, Polónia, França e Bélgica são os primeiros mercados onde a Max vai introduzir essa fórmula.

Na prática, em Maio, os assinantes da HBO Max poderão simplesmente ver a plataforma mudar de imagem e expandir conteúdo quando acederem ao serviço ou, dependendo do sistema operativo e dos dispositivos usados, ter de descarregar ou actualizar a nova aplicação.

A Max é fruto da fusão dos grupos Discovery e WarnerMedia, que criou mais um colosso, com canais como o TLC ou a Food Network e a HBO, as plataformas Discovery+ e os estúdios Warner Brothers, e a Eurosport.