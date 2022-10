Netflix lança pacote mais barato com anúncios. Portugal não está, para já, incluído

A Netflix anunciou esta quinta-feira que vai lançar em Novembro um plano de subscrição mais barato, mas com anúncios, numa tentativa de atrair novos subscritores depois de ter perdido assinantes na primeira metade do ano.

De acordo com as informações disponíveis no site, o plano vai estar disponível por 6,99 dólares (cerca de 7,20 euros), menos três dólares do que o preço mais baixo sem publicidade. Esta nova opção vai ser lançada em 12 países, entre 1 e 10 de Novembro. Para Portugal não há, para já, data prevista de lançamento – na Europa, os países incluídos são França, Alemanha, Itália e Reino Unido, a 3 de Novembro, e Espanha, no dia 10.

Os assinantes com este novo plano “básico com publicidade” vão estar sujeitos a “cerca de quatro a cinco minutos de publicidade por hora”, segundo a empresa. As publicidades serão exibidas antes ou durante as séries ou filmes que o assinante decida ver.

As condicionantes não ficam por aqui. Segundo Greg Peters, director de operações da Netflix, cerca de 5% a 10% do catálogo da plataforma de streaming não vai estar disponível devido a restrições de licenciamento. E os utilizadores também não vão ter a possibilidade de descarregar conteúdos para ver offline.

A decisão, que já estava a ser cozinhada há vários meses, representa uma inversão na estratégia da empresa norte-americana de streaming. Durante vários anos, os directores opuseram-se com firmeza à introdução de publicidade na plataforma. Em Abril, confrontados com uma quebra no número de subscritores durante o primeiro trimestre e em queda na bolsa, as agulhas começaram a apontar em sentido contrário.

“Na Netflix temos uma enorme oportunidade à nossa frente de crescer e atrair mais assinantes. E parte disso é ter uma vasta gama de preços”, disse Greg Peters esta quinta-feira.