Madrid ou Pequim, tema do novo EP de Mafalda Veiga, é hoje comentado por Luísa Sobral

O novo disco de Mafalda Veiga, um EP intitulado Geografia Particular, sai na próxima sexta-feira. Para assinalar o lançamento, a cantora e compositora desafiou outros músicos a falarem de cada um das cinco canções do disco, depoimentos que o PÚBLICO tem vindo a divulgar em exclusivo. Na segunda-feira, Samuel Úria falou de Óscar e na terça-feira Diogo Piçarra comentou Esta canção. Hoje, é a vez de Luísa Sobral dizer o que lhe suscita o tema Madrid ou Pequim, que, tal os anteriores, já tinha sido anteriormente publicado em single e videoclipe (Óscar em Outubro de 2022, Esta canção em Fevereiro de 2023 e Madrid ou Pequim em Setembro de 2023). Além destes três temas, o EP trará ainda dois inéditos: o tema-título, Geografia particular e De fio a pavio, ambos a divulgar esta semana.

Com letra e música Mafalda Veiga, produção de João Só e um videoclipe realizado por Ana Viotti e João Beijinho, Madrid ou Pequim é assim comentada por Luísa Sobral no depoimento inédito aqui publicado: “A canção Madrid ou Pequim da Mafalda Veiga é mais uma das suas canções daquelas que se colam no nosso ouvido, que nunca mais conseguimos largar.”