Greve geral em Angola: oportunidade política

É sobre a greve geral em Angola e sobre a lei anti-LGBT aprovada no Gana que se fala neste episódio de Na Terra dos Cacos. A entrevista é com Mário Lúcio Sousa que acaba de lançar o disco Cretcheu.

Se ao menos o Governo angolano percebesse que a greve geral convocada pelas centrais sindicais é uma oportunidade política e não um desafio à sua autoridade? Se ao menos em vez de crise económica, se falasse em crise política e João Lourenço estivesse disposto a tudo fazer para a ultrapassar sem olhar primeiro para a desvalorização do kwanza ou para as exigências do FMI?

A greve geral marcada para os dias 20 a 23 de Março em Angola é uma chamada de atenção: com o salário mínimo equivalendo a 35 euros e uma taxa de desemprego de 31,9% em Janeiro, o futuro próximo de Angola pode estar em jogo.

É sobre Angola e sobre a lei anti-LGBT aprovada no Gana que Elísio Macamo e António Rodrigues falam neste episódio de Na Terra dos Cacos.

O entrevistado é o músico, escritor e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde Mário Lúcio Sousa que acaba de lançar o disco Cretcheu, gravado ao vivo com o coro e a orquestra Gulbenkian: um marco na história da música popular de Cabo Verde.