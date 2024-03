Chega com vantagem de 800 votos sobre Santos Silva no círculo Fora da Europa

Contagem dos votos dos portugueses residentes no estrangeiro termina nesta quarta-feira. Tendência mantém-se: Chega deve eleger dois deputados, PS e AD ficam com um cada.

Com perto de 85% dos votos dos portugueses residentes no estrangeiro contados, e com a tendência de resultados a manter-se desde segunda-feira, é já quase certo que o Chega conseguirá roubar ao PS o mandato de Augusto Santos Silva pelo círculo Fora da Europa, elegendo Manuel Alves. Neste círculo, o segundo mandato deverá ser da Aliança Democrática (AD), com a eleição do antigo secretário de Estado das Comunidades José Cesário.