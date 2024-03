Municípios querem deixar de ser vistos como meros executores de políticas da UE

Declaração de Mons foi assinada na localidade belga com o mesmo nome. Dirigentes locais pedem um financiamento mais directo para os desafios climáticos ou um reforço no investimento público.

Há problemas com a gestão de resíduos numa região? Pretende-se melhorar o sistema de transportes numa cidade para ajudar na diminuição de emissões de gases com efeitos de estufa? Quem tem a visão mais próxima desse desafio são as autarquias e as entidades regionais nesses territórios. Como tal, esta terça-feira, assinou-se na 10.ª Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios, em Mons, na Bélgica, a Declaração de Mons, um conjunto de intenções em que os líderes locais da Europa pedem, entre outras prioridades, um acesso a financiamento directo para enfrentar os desafios climáticos.