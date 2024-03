Vila Baleeira Trail Run leva ao Pico um “carrossel de subidas e descidas”

A ilha do Pico, nos Açores, vai receber a 13 de Abril a 3.ª edição do Vila Baleeira Trail Run, competição que contará com uma prova de sprint (20 quilómetros) com um desnível aproximado de +1050 metros e uma caminhada (dez quilómetros). Segundo Pedro Silva, da organização, a corrida será um “verdadeiro carrossel de subidas e descidas, por canadas e caminhos antigos” em que é destacado “a subida ao Cabeço do Geraldo, a Arriba Fóssil das Lajes, a Vigia da Queimada, o Portal da Ribeira, o Touril, a Terra da Madeira e, um dos ex-libris da prova, o Elevador”, que “consiste numa subida com uma pendente elevada e que não deixa ninguém indiferente”.

Começando por explicar que o “município das Lajes do Pico tem implementado, desde 2011, uma rede de trilhos oficiais que percorre todo o concelho”, que por “estarem integrados na rede regional de trilhos, tem a possibilidade de se ligarem às redes dos outros concelhos da ilha”, Pedro Silva realça que o Vila Baleeira Trail Run é um evento que serve “também como promoção e incentivo à preservação do património natural e cultural e permitem identificar, recuperar e manter percursos antigos como incentivo para que se preserve a memória individual e colectiva”.

Assim, “após as duas primeiras edições em que se experimentaram algumas soluções”, a prova “está em processo de estabilização”, contando este ano com a distância de 20 quilómetros, que é mais exigente - desnível aproximado de +1050 metros -, e uma caminhada de 10 quilómetros, com um acessível desnível de 200 metros.

“Quem participar, tem a oportunidade o fazer numa paisagem única. Além da partida e da chegada ser na vila das Lajes do Pico, a primeira povoação da ilha implementada numa Fajã Lávica encaixada entre duas lagoas de água salgada, o percurso desenvolve-se por toda a encosta circundante, sempre com a montanha do Pico como referência visual”, explica Pedro Silva.

Com um limite de 200 participantes – já há poucos lugares disponíveis -, o Vila Baleeira Trail Run não descarta no futuro acrescentar “uma distância intermédia”, mas só serão aumentadas o número de vagas “de acordo com as condições” que existem no local da prova: “Ao contrário de inúmeras competições, os participantes no VBT, se vierem de fora da ilha, terão de pernoitar obrigatoriamente cá. Para isso terão de ter alojamento, viagens, alimentação, etc. Não poderão vir cá, correr e ir embora. E, para isso, temos de ter condições.”

Contando com organização do gabinete de desporto do município das Lajes do Pico e “a preciosa ajuda do Otávio Melo e do Carlos André, dois trail runners, que são uma mais-valia na definição e implementação dos percursos"e "na concepção geral de toda a prova”, o evento tem ainda a “imprescindível ajuda da Junta de Freguesia das Lajes do Pico na limpeza dos trilhos" e de "muitas outras instituições públicas e privadas”.