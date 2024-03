Portugal deverá ter uma meia-final do Mundial 2030

A revelação foi feita por António Laranjo durante uma cerimónia que decorreu na Cidade do Futebol: Portugal, um dos três países (juntamente com Espanha e Marrocos) que vão organizador o Mundial de futebol de 2030, deverá vir a receber um dos jogos das meias-finais da competição.

“A final exige um estádio com o mínimo de 80 mil lugares e Portugal não é candidato a ter a final. Mas tenho uma esperança muito grande de ter uma meia-final. Quem tiver a final, deixas as meias-finais para os outros”, assumiu o coordenador da candidatura, a primeira a envolver países de dois continentes diferentes.

António Laranjo fez várias declarações de intenções sobre o que irá ser o Campeonato do Mundo organizado por Espanha, Portugal e Marrocos, e com convidados sul-americanos (Uruguai, Paraguai e Argentina), mas pouco avançou sobre as cidades-sede do torneio. Sempre foi dizendo, porém, que Portugal, por estar fora da corrida para receber a final, irá, em princípio, acolher uma das meias-finais.

Portugal, recorde-se, entra neste Mundial com três estádios (Luz, Alvalade e Dragão), nenhum deles com capacidade para chegar ao mínimo exigido pela FIFA, sendo que há também a garantia de que nenhum deles irá fazer obras de ampliação.