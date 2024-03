Ventura diz que Presidente “desmentiu” querer impedir Chega no governo

O presidente do Chega responsabiliza PSD por falta de um acordo de governo e assegura que não aceita a indigitação de Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro caso PS vença as legislativas.

O líder do Chega, André Ventura, assegurou que Marcelo Rebelo de Sousa “desmentiu” ter manifestado a intenção de impedir que o Chega fizesse parte do governo. À saída de uma audiência com o Presidente da República, na sequência das eleições legislativas de 10 de Março, André Ventura lamentou que, “até ao momento”, não haja um acordo com a Aliança Democrática (AD) e garantiu não aceitar a indigitação de Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro.

Depois de uma hora e meia de audiência, o presidente do Chega disse ter questionado o Presidente sobre se pretendia afastar o partido do governo conforme noticiou o Expresso há duas semanas. “Posso dizer-vos que o Presidente desmentiu cabalmente e categoricamente que tivesse manifestado qualquer intenção de impedir que o Chega fizesse parte integrante, ou liderante, ou de qualquer forma de governo da República”, disse, acrescentando que Marcelo disse não ter transmitido essa informação ao jornal.

Questionado sobre se Marcelo garantiu que não travaria uma eventual participação do Chega no governo, Ventura disse que o Presidente lhe transmitiu que “quem escolhe é o povo”.

André Ventura assegurou ainda não ter conseguido qualquer entendimento com a AD, apesar dos seus esforços nesse sentido. “Até ao momento, não há nenhum acordo nem entendimento com a AD que permita garantir a estabilidade a quatro anos”, disse, acrescentando que também deixou a garantia de que não faria parte de um governo liderado pelo PS.

Aliás, neste ponto, o líder do Chega sublinhou que não aceita a indigitação de Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro, caso o PS ganhe as eleições, já que a “Assembleia da República tem uma ampla maioria de mudança”. À direita do PS, o Parlamento tem 79 deputados eleitos pela AD (77 do PSD e 2 do CDS), 48 do Chega e oito da Iniciativa Liberal, segundo os dados provisórios sem os votos dos círculos da emigração.

“Era importante que o Presidente soubesse que mesmo que o PS vença as eleições, em votos e mandatos, a maioria no Parlamento já está entre o Chega e a AD. Caso esse cenário se coloque, mesmo que o PS seja o mais votado, o Chega apresentará maioria alternativa”, disse, referindo que esta hipótese não depende apenas do seu partido mas também do PSD.

Ventura mantém a pressão sobre o partido liderado por Luís Montenegro, reiterando a ideia de que é preciso negociar para que o Chega votasse a favor do Orçamento do Estado para 2025. "Não basta a abstenção do Chega, teria de votar a favor. O Chega está disponível, dizemos sim é sim, se dizem 'com esses não queremos falar', então o PSD terá de encontrar no PS a alternativa", afirmou, lembrando que os socialistas também não asseguram a viabilização da proposta.

Admitindo que tem promovido “iniciativas públicas e privadas” para chegar a acordo, Ventura insistiu na ideia de que a maioria entre PSD e Chega no Parlamento que seria suficiente para garantir estabilidade. “Se houver acordo de Governo, haverá estabilidade. Se não houver, a responsabilidade é do PSD”, disse, referindo que o Presidente “reconheceu algum excesso de voluntarismo” da sua parte em tentar um acordo.

Relativamente à contagem dos votos dos círculos da emigração, que está a decorrer em Lisboa, o líder do Chega considerou “preocupante” os relatos de que há muitos boletins a serem anulados, adiantando que fará uma “exposição” no fim do processo.

Questionado sobre se vai apresentar uma reclamação ou impugnar as eleições, Ventura afastou a ideia de poder vir a provocar uma repetição do acto eleitoral como aconteceu em 2022. “Todos queremos evitar criar nova situação de instabilidade, o que está no nosso horizonte é trabalhar pela positiva, não é criar confusão. O que espero é que o Parlamento e o Governo tomem posse o mais rapidamente”, disse.