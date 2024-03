Foi mesmo Banksy que pintou o novo mural de uma árvore no norte de Londres

Durante a noite de domingo apareceu, misteriosamente, um novo mural num prédio residencial de Londres: surgiram umas manchas verdes, como folhas, numa parede por detrás de uma árvore despida na rua Hornsey Road, em Finsbury Park. Ao lado, foi pintada uma mulher com uma máquina de lavagem à pressão. Nesta segunda-feira de manhã, o artista de rua – cuja identidade continua um mistério – confirmou as suspeitas: é mesmo uma obra sua.

Banksy confirmou a autoria da obra numa publicação no seu perfil no Instagram – sem legenda, mostra o antes e depois da sua intervenção.

Durante a manhã, a intervenção atraiu vários visitantes. “Estamos muito orgulhosos e encantados que Banksy tenha escolhido a nossa rua e Finsbury Park para o seu trabalho”, disse Wanja Sellers, residente ouvida pela agência noticiosa PA Media.

“A forma como foi feito, com a tinta a escorrer, lembra-me um salgueiro-chorão. Talvez exista uma mensagem sobre como a natureza está a lutar, com a árvore morta à frente”, disse Lídia Guerra, também residente na mesma rua, citada pelo The Guardian. “É simplesmente fantástico – quando lemos sobre [o mural] ontem à noite sabíamos que tínhamos de o vir ver o mais depressa possível.”

James Peak, criador do podcast The Banksy Story, que falou com a BBC Radio 4 sobre esta intervenção, acredita que “tem uma mensagem interessante e fácil de entender, uma localização muito inteligente”. “Diz-nos muito no momento em que a vemos. E, com Banksy, o contexto é tudo.”

“Quando nos afastamos, parece que a árvore se enche de vida, mas de uma forma falsa e notoriamente sintética”, analisa. “A mensagem é clara”, diz o podcaster. “A natureza está a lutar e cabe-nos a nós ajudá-la a crescer de novo.”

É cada vez mais comum que as obras de Banksy sejam roubadas e vendidas. Neste caso, afirma Peak, vai ser difícil que isso aconteça: “Acho que ninguém vai conseguir roubar isto... Como é que se rouba uma árvore?”

O último trabalho cuja autoria foi confirmada por Banksy apareceu em Dezembro do ano passado, em Peckham, no sul de Londres. A obra estava pintada num sinal de stop no cruzamento entre duas ruas, no qual se podiam ver três drones de guerra.

Menos de uma hora depois de Banksy confirmar a autoria da obra no Instagram, a obra foi desmontada e roubada. Mais tarde, foram detidos dois homens, por serem suspeitos do roubo.

Em Dezembro de 2022, na Ucrânia, um grupo de pessoas tentou também roubar um dos seus stencils, cortando uma das secções da parede onde foi pintado. A obra foi recuperada e oito pessoas foram detidas por suspeita de roubo. Era uma das seis intervenções do artista em locais gravemente afectados pelos combates após a invasão russa na Ucrânia.

Texto editado por Inês Chaíça