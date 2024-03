Scottie Scheffler histórico bisa no Players Championship

O norte-americano Scottie Scheffler alcançou neste domingo uma proeza inédita: tornou-se o primeiro jogador a revalidar o título no The Players Championship – e logo na 50.ª edição da prova-bandeira do PGA Tour, no Stadium Course do TPC Sawgrass, em Ponte Vedra Beach, na Flórida.

Mesmo apoquentado por uma lesão no pescoço, o texano de 27 anos puxou dos galões de n.º 1 mundial para encetar uma notável recuperação na quarta e última volta, rumo ao seu oitavo triunfo no PGA Tour nos últimos 25 meses, o segundo em semanas consecutivas: no domingo antecedente vencera o Arnold Palmer Invitational, em Orlando.

Partindo para a jornada decisiva empatado no sexto lugar com o californiano Sahith Teegala, a cinco pancadas do líder também californiano Xander Schauffele, Scottie Scheffler concluiu com o resultado de 64 pancadas (8 abaixo do Par 72 do campo) para ganhar com a vantagem mínima sobre um trio composto pelo próprio Schauffele (70 pancadas a finalizar), Wyndham Clark (69) e Brian Harman (68).

Jogando no quarto grupo a contar do fim, Scheffler concluiu com um total agregado de 268 (-20) para ficar a liderar na clubhouse, a aguardar pela chegada das restantes três formações.

Emocionantemente, Schauffele (n.º 6 mundial), Harman (n.º 9) e Clark (n.º 5), todos eles tiveram boas oportunidades para o igualar e forçar o play-off, mas desperdiçaram-nas. Houve mesmo drama, quando no 18 a bola de Clark rodopiou o buraco meia altura dentro e acabou por sair.

“Sou um tipo muito competitivo e não queria desistir do torneio”, disse Scheffler. “Fiz o que pude para aguentar até o meu pescoço melhorar. Na última volta já me senti muito bem.”

Foi uma grande luta entre quatro americanos do top-10, com o inglês Matt Fitzpatrick (11.º mundial) a fechar o top-5 com um total de 272 (-16), a quatro shots do campeão.

Scheffler lidera o ranking mundial há 44 semanas consecutivas, desde Maio do ano passado, para um total de 79 semanas no topo da tabela; é já o sexto jogador com mais tempo na condição de n.º 1, numa lista naturalmente liderada por Tiger Woods, com o número inacreditável de 683 semanas.

Scheffler foi em 2023 o primeiro a ser eleito o “Player of The Year” em duas épocas seguidas desde Tiger Woods nos seus tempos áureos.

As suas oito vitórias repartem-se por cinco torneios de elevada importância, com destaque para a do Masters em 2022, um dos quatro majors do golfe; além dos dois títulos no Players Championship, bisou também no Arnold Palmer Invitational e no Waste Managemente Phoenix Open. A vitória que falta mencionar foi no Dell Technologies Match Play, da série World Golf Championships.

Desde o início da temporada de 2022, Scheffler terminou entre os 10 primeiros em quase dois terços de seus torneios (34 de 55, 62%). No ano passado registou 17 top-10, um máximo desde Vijay Singh em 2005. E, em 2024, esteve fora do top-10 apenas uma vez em sete torneios, incluindo estas duas vitórias consecutivas.

E, no entanto, entre a vitória no Players Championship do ano passado e a no Arnold Palmer Invitational da última semana, não venceu uma única vez no PGA Tour. O único obstáculo que Scheffler sofreu neste período foi um putting que não correspondia ao seu jogo do tee ao green.

Mas ele contratou o notável instrutor de putting Phil Kenyon no Outono passado e mudou para um putter em versão mallet no Arnold Palmer Invitational, com dividendos imediatos.

Com todas as partes do seu jogo finalmente juntas, aquele que é o melhor jogador do mundo da actualidade pode ter já iniciado uma nova era no golfe, depois da era Tiger Woods. A era Scottie Scheffler.

