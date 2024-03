Nuno Borges revalida título em Phoenix

Com este triunfo, o número um português conseguiu manter a posição no ranking mundial.

Um ano depois de se tornar no primeiro tenista a vencer um torneio da recém-inaugurada categoria ATP Challenger 175, Nuno Borges regressou a Phoenix com alguma ansiedade. Mas o tenista português foi ultrapassando cada ronda e, na final não se intimidou com a fama de Matteo Berrettini e revalidou o título, após uma final de duas horas, concluída com os parciais de 7-5, 7-6 (7/4).

Borges (60.º), que só cedeu um set no total dos cinco encontros realizados, consegue assim revalidar os 175 pontos que iria perder esta semana e manter a mesma posição no ranking mundial.

Berrettini, a regressar de lesão no tornozelo que o obrigou a desistir na segunda ronda do último US Open e a cair para o 154.º lugar do ranking,foi campeão em Phoenix em 2019, quando estava fora do top 50, tendo chegado ao sexto lugar do ranking em Janeiro de 2022, após chegar às meias-finais do Open da Austrália e à final de Wimbledon, no ano anterior.

Em destaque esteve também outro português; Jaime Faria tornou-se no primeiro tenista português a conquistar quatro títulos do ITF Men’s Tour em quatro semanas seguidas. Depois dos triunfos em Vila Real de Santo António, Faro e Quinta do Lago, o tenista de 20 anos manteve a invencibilidade em Vale do Lobo, em cuja final beneficiou da desistência do checo Hynek Barton (475.º), quando Faria liderava por 6-2, 3-1.

“Ainda estou um bocado sem palavras porque está tudo a acontecer muito rápido. É deixar-me ir com o flow porque as coisas estão a acontecer e tenho de continuar a trabalhar e a jogar”, afirmou Faria, após a 20.ª vitória consecutiva e com a entrada no top 300 garantida – tinha iniciado o ano fora do top 400.

Há 25 anos, Nuno Marques cometeu proeza semelhante ao vencer as quatro etapas do Circuito Satélite de Espinho, que ficou conhecida como “Satellite Slam”.

Em Indian Wells, Carlos Alcaraz (2.º) também defendeu o título conquistado o ano passado e ergueu o primeiro troféu desde o verão passado, quando venceu o Torneio de Wimbledon. Na reedição da final do BNP Paribas Open de 2023, o espanhol de 20 anos derrotou o russo Daniil Medvedev (4.º), por 7-6 (7/5), 6-1.

A final feminina foi mais rápida, com Iga Swiatek (1.ª) a dominar a grega Maria Sakkari (9.ª) em 68 minutos: 6-4, 6-0. A polaca já tinha ganho este torneio há dois anos, curiosamente, diante da mesma adversária.