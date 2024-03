Democracia 2.0

Pouco tempo depois da aprovação, em 2010, da lei do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, eu e a minha namorada fomos insultadas na rua por um grupo de rapazes homofóbicos. Este episódio simboliza, para mim e desde então, o fosso entre o progresso na lei e o progresso no terreno: eu já podia casar-me no papel, mas namorar na via pública não. Sabemos que as leis podem demorar a integrar-se no tecido social e que às vezes legislar é mesmo o único meio de fazer caminho. No entanto, acredito ter ficado por fazer um importante trabalho de pedagogia relativamente à lei, que acabou por nunca se discutir de forma alargada. A realidade emocional de pessoas que iriam beneficiar do casamento não foi conhecida, o seu mundo permaneceu furtivo.

