Geórgia volta a derrotar Portugal na final do Rugby Europe Championship

Um ano depois, a final do Rugby Europe Championship voltou a ser um duelo entre Portugal e a Geórgia e, mais uma vez, foram os georgianos que conquistaram a principal competição da Rugby Europe. No Stade Jean-Bouin, estádio parisiense a menos de meia centena de metros do Parque dos Príncipes, a selecção nacional de râguebi voltou a denotar dificuldades na luta com “packs” avançados poderosos como o dos georgianos e, dominado nesse capítulo, sofreu quatro ensaios, acabando batida, por 36-10.

Cerca de cinco meses depois de as duas selecções se defrontarem no Mundial 2023 – o duelo terminou empatado em Toulouse (18-18) -, Portugal regressou a França apresentando no seu “XV” nove jogadores que tinham participado nessa partida, mas se a nível das linhas-atrasadas os “lobos” tinham em campo os seus principais trunfos, no “pack” avançado as mudanças portuguesas eram maiores e, sem jogadores da importância de Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira ou Steevy Cerqueira, Portugal teve sempre dificuldade para equilibrar a luta entre os avançados.

A juntar a esse aspecto preponderante, que teve como consequência um menor número de bolas que chegavam aos três-quartos, a equipa técnica portuguesa optou por iniciar o duelo, de forma surpreendente, sem um médio-abertura, colocando Tomás Appleton a “10”, com José Lima e Pedro Bettencourt a centros. No entanto, os problemas para Portugal começaram logo no primeiro minuto, com a lesão de Nuno Sousa Guedes, o que retirava ainda mais espontaneidade ao ataque português.

Assim, na primeira parte a Geórgia teve um claro domínio territorial, mas a boa defesa portuguesa foi sustendo as investidas dos avançados da selecção de Leste, que apenas ia conseguindo pontuar através de penalidades. Ao intervalo, o 12-3 para a Geórgia - Hugo Camacho fez os pontos portugueses – eram o reflexo de um confronto combativo, mas com poucos motivos de interesse.

Após o intervalo, o jogo mudou, com prejuízo para Portugal que sofreu o primeiro ensaio logo a abrir a segunda parte e, menos de dez minutos depois, já perdia por 24-3. Seguiu-se uma ténue reacção dos “lobos”, que nos momentos seguintes tiveram pela primeira vez o domínio territorial.

Todavia, no melhor momento português, a Geórgia mais dois ensaios, que animicamente ditaram o fim das esperanças de Portugal. Já no último minuto, um ensaio de Rodrigo Marta acabou por servir de prémio de consolação para os “lobos”, fixando o resultado em 36-10.