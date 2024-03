Dua Lipa lança Radical Optimism a 3 de Maio, um álbum que quer “atravessar o caos com graciosidade”

O novo álbum da estrela pop Dua Lipa, Radical Optimism, vai ser lançado pela Warner Music no próximo dia 3 de Maio e, segundo a cantora e compositora britânica de origem albanesa, “explora a pura alegria e felicidade de se conseguir olhar com clareza para situações que outrora pareciam impossíveis de enfrentar”.

Neste seu terceiro álbum de estúdio – depois do epónimo Dua Lipa (2017) e de Future Nostalgia (2020) –, a cantora inclui 11 faixas, duas delas já anteriormente lançadas: Houdini e Training season, que interpretou no início deste mês nos Brit Awards 2024, onde alcançou o seu sétimo prémio, desta vez atribuído na categoria de Melhor Artista Pop.

Com um naipe de colaboradores que inclui Caroline Ailin, co-autora de vários dos seus sucessos, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker, também conhecido como Tame Impala, o disco, que já se encontra em pré-venda, foi inspirado pela “crueza e honestidade” da “britpop dos anos 90”, e também pelo trip-hop e pela música psicadélica dos anos 70, diz a artista num comunicado de imprensa. “Tudo isso me soou sempre tão optimista”, justificou.

“Há alguns anos, um amigo apresentou-me o conceito de optimismo radical, que ficou a ressoar em mim, e pelo qual me fui sentindo mais curiosa à medida que jogava com ele e o ia entretecendo na minha vida”, conta ainda Dua Lipa, explicando que a impressionou particularmente “essa ideia de atravessar o caos com graciosidade e sentindo que se pode resistir a qualquer tempestade”. Talvez seja um pouco essa a ideia que a capa do disco pretende transmitir, com a sua imagem da artista a vogar no oceano, olhando serenamente para um tubarão que está quase a alcançá-la.

Foto Capa do álbum Radical Optimism DR

Também actriz, dançarina e modelo, Dua Lipa, que tem hoje 28 anos, nasceu em Londres, de pais kosovares-albaneses, e viveu parte da infância e adolescência em Pristina, no Kosovo. Tinha apenas 14 anos quando começou a divulgar no YouTube interpretações suas de canções de outros músicos, mas o seu reconhecimento internacional chegou em 2015, quando assinou contrato com a Warner Music, onde lançou temas como New love ou o seu primeiro grande sucesso, Be the one.

No início desta década tornou-se a primeira cantora a ter quatro canções ouvidas mais de dois biliões de vezes no Spotify: New rules (2017), One kiss (2018), Don’t start now (2019) e Levitating (2020).

Dua Lipa distingue-se também por um envolvimento político pouco habitual em jovens estrelas da pop. No Reino Unido, onde vive, apoiou várias vezes o Partido Trabalhista, ainda que criticando frequentemente algumas das suas políticas, e nas eleições americanas de 2020, que deram a vitória a Joe Biden, assumiu publicamente a sua preferência por Bernie Sanders, conotado com a ala esquerda do Partido Democrata, que acabaria por retirar a sua candidatura.

Além das já referidas Houdini e Training season, o seu novo álbum inclui os temas End of an era, These walls, Whatcha doing, French exit, Illusion, Falling forever, Anything for love, Maria e Happy for you.

A cantora passou por Portugal na sua digressão europeia para lançar Future Nostalgia em 2022. Foi também o primeiro nome confirmado para pisar o Passeio Marítimo de Algés na 16.ª edição do Nos Alive, onde estará a 12 de Julho.