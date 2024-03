A chuva foi tanta que criou um lago na Califórnia – e até teve um “dinossauro” a navegar

Os turistas têm acorrido em peso ao Vale da Morte, na Califórnia, que é um dos lugares mais quentes da Terra e o lugar mais seco dos EUA. E porquê? As chuvas fortes criaram um lago temporário no parque nacional, que normalmente está completamente seco. Alguns andaram de caiaque, outros instalaram cadeiras de praia – e até houve uma pessoa vestida de dinossauro a navegar pelas águas.

A 86 metros abaixo do nível do mar, a bacia de Badwater, onde o lago se formou, é o ponto de elevação mais baixo da América do Norte e foi, há dezenas de milhares de anos, o local de uma antiga massa de água a que os investigadores deram o nome de Lago Manly.

Segundo a revista New Scientist, nas últimas décadas, o lago encheu-se algumas vezes. Em Agosto de 2023, a precipitação associada ao furacão Hilary formou um lago com 11,3 quilómetros de comprimento e 0,6 metros de profundidade, que depois foi encolhendo ao longo dos meses seguintes. Agora, voltou a encher-se.

No ano passado, o Parque Nacional do Vale da Morte esteve fechado durante várias semanas após a passagem do furacão Hilary, porque a rede de estradas ficou danificada pelas cheias, limitando a oportunidade de os visitantes explorarem o lago temporário. Desta vez, o parque está aberto e o reaparecimento do Lago Manly atraiu os turistas.