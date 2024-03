Catarina Martins será candidata do BE às eleições europeias

A ex-líder será cabeça de lista do partido na próxima corrida eleitoral ao Parlamento Europeu. As eleições realizam-se a 9 de Junho.

Menos de uma semana depois das eleições legislativas e ainda enquanto analisa os maus resultados eleitorais, o BE anunciou, este sábado, que Catarina Martins será a cabeça de lista do partido na corrida às eleições europeias, que se realizam a 9 de Junho.

O anúncio foi feito pela coordenadora do BE, Mariana Mortágua, no final de uma reunião da direcção do partido. O nome de Catarina Martins, que deixou a liderança do BE em Maio de 2023, foi votado por "uma larguíssima maioria", garantiu Mortágua. Catarina Martins não fez quaisquer declarações.

Embora tenha reconhecido que o resultado do BE ficou aquém do objectivo de conseguir uma maioria parlamentar de esquerda, Mariana Mortágua apontou o dedo ao "apoio das elites económicas", "à expressão internacional com efeitos em vários países", "ao apoio de interesses geopolíticos variados" e com o "apoio de grupos religiosos importantes" que contribuíram para o aumento da expressão da extrema-direita.

Mariana Mortágua apontou um "desgaste" à governação do PS, "em particular nos últimos dois anos", mantendo "guerras abertas com professores, forças de segurança e trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde", e que "não soube resolver crises, que se foram agravando e que se transformaram em crises políticas". Para a líder do BE, Pedro Nuno Santos foi "incapaz" de se "afastar do legado" de António Costa, o que "tirou credibilidade" a um "projecto de viragem".

Por isso, resta agora ao BE apostar numa "oposição determinada e corajosa à governação à direita", sem deixar de insistir numa "convergência à esquerda" com os restantes partidos, considera Mariana Mortágua. Os olhos estão na celebração dos 50 anos do 25 de Abril.

"Estamos aqui para apresentar uma alternativa, que é também um projecto de esperança", afirmou Mortágua. E por isso, os olhos são postos já na próxima ida às urnas, que acontece com as eleições europeias. Com Marisa Matias a sair do Parlamento Europeu para se sentar na Assembleia da República, o BE aposta em Catarina Martins como "a candidatura mais forte que a esquerda pode apresentar nas eleições europeias".

Para Mortágua, estas eleições, tradicionalmente menos participadas, devem ser levadas "a sério" como uma arena de combate à extrema-direita.

Nestas eleições antecipadas, o BE conseguiu agarrar os cinco mandatos que tinha no Parlamento, mas apesar do aumento de votos, não conseguiu alargar a sua representação parlamentar.

Críticos pedem "humildade"

Uma das moções apresentada pelos críticos da direcção de Mariana Mortágua nota que não foi o apelo ao voto útil que impediu o crescimento do BE, como poderá ter acontecido em 2019 e 2022, criticando o partido por ter dominado "o programa eleitoral e a campanha com uma declaração solene para um acordo de governação com o PS", enquanto criticava a "desastrosa política praticada pelo PS". "Aos olhos das pessoas era contraditório", lê-se na moção a que o PÚBLICO teve acesso.

Para os críticos a "resistência" do tamanho da bancada parlamentar do BE e os mais de 34 mil votos (nas eleições mais participadas desde 1995) é um "balanço superficial", comparando o resultado à "maior derrota eleitoral" do partido, quando o BE passou de 19 para cinco deputados em 2022. "O BE não conseguiu dar um passo na recuperação da confiança e da influência política e que isso teve a ver com a orientação táctica da campanha incapaz de polarizar discurso e proposta", afirmam os críticos.

Para estes militantes, o crescimento do Livre (que passou de um para quatro deputados) deveu-se "ao discurso conciliatório do seu líder, que rejeitaram o voto útil e já não confiam no Bloco". Assim, o BE falhou todos os objectivos, acrescentam. Desde a derrota à direita, a acordo de governação com o PS, participar numa maioria parlamentar com o PS e a esquerda, aumentar a bancada parlamentar e voltar a eleger nos círculos onde tinha perdido eleitos.

Os críticos consideram ainda que o BE "desistiu de enfatizar bandeiras marcantes" e pede "humildade crítica sobre a linha política em que a maioria da direcção persiste e que está a prolongar o anterior ciclo de maus resultados eleitorais e de definhamento da base" do partido.

Os membros da moção consideram que o BE "se colou" ao PS, que foi "incapaz de responder a várias crises, apesar da maioria absoluta e dos excedentes orçamentais". A moção apresentada este sábado fala ainda na "degradação dos serviços públicos, sobretudo na saúde e na educação", mas também na "crise na habitação, as perdas salariais por acção da inflação e pelos bloqueios impostos pela legislação laboral que o PS se recusou a mudar".

"O aumento da precariedade e a juventude a ser empurrada para a emigração, as pensões baixas, a prevalência dos interesses dos negócios sobre o ambiente com o envolvimento de membros do Governo, geraram descontentamento, revolta e um sentimento de urgência de mudança que a direita e a extrema-direita conseguiram capitalizar", conclui a moção.