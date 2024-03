Um atribulado passeio de jipe para realçar a flor serena do amendoal

Dificilmente alguém idealiza descobrir as suas primeiras amendoeiras em flor num cenário que não seja de sol radioso, entre céus de vivo azul. Mas a natureza é quem mais ordena e, no fim-de-semana em que aceitámos o convite do clube BragAventura para percorrer territórios dos distritos de Vila Real e Bragança reputados pelos seus amendoais, a paleta foi quase toda em tons de cinzento. Em três dias de passeio, choveu sempre, com fartura, até granizo; o frio também não cedeu, impondo fotos cheias de kispos e gorros, pouco amigos de perfis elegantes; e o céu insistiu em manter-se triste e sem graça, abrindo-se apenas por alguns minutos no último dia, quando a paisagem já era sobretudo de olival.

