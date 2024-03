Ténis mundial recebe ultimato de fundo saudita

O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita fez uma proposta para fundir os circuitos profissionais masculino e feminino de ténis num Premium Tour. Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, em cima da mesa está uma oferta superior a 1,8 mil milhões de euros que expira num prazo de 90 dias. A ideia do novo circuito resume-se a juntar 11 a 14 eventos – incluindo os já existentes nove da categoria Masters 1000 – aos quatro torneios do Grand Slam, ocupando um total de 28 semanas do ano. O que acontecerá se a proposta não for aceite? Por enquanto, ainda não se sabe.

Os mais fortes argumentos a favor deste formato ao estilo Fórmula 1, seriam dois: mais fácil de seguir pelos fãs e proporcionar mais tempo de descanso aos melhores tenistas do mundo.

Durante o BNP Paribas Open que decorre em Indian Wells, o chairman da ATP e ex-jogador italiano do top 20, Andrea Gaudenzi, deu a conhecer a proposta do PIF aos organizadores dos torneios Masters 1000. Os muitos milhões propostos ajudariam igualmente à criação de um Development Tour que incluiria a maioria dos actuais torneios da categoria 250 e 500.

A ATP e o fundo saudita assinaram há poucas semanas um acordo de cinco anos para que o PIF passasse a ser o patrocinador dos direitos de naming do ranking da ATP, depois de ter assegurado a realização das Next Gen ATP Finals em Jeddah até 2027 e ter firmado parcerias com os torneios de Indian Wells, Miami, Madrid, Pequim e Nitto ATP Finals.

E o circuito feminino estará muito perto de confirmar o evento de final de época, WTA Finals, em Riad, capital da Arábia Saudita, em Novembro, apesar das críticas que apontam para as violações dos direitos humanos, em especial, das mulheres, na Arábia Saudita. Da parte dos sauditas tem havido um maior investimento no futebol e ténis feminino; em Fevereiro, uma equipa de quatro jogadoras representou o país na Billie Jean King Cup Juniors.

O desenho do futuro circuito, que abriria a época com um grande torneio na Arábia Saudita, choca com as datas da United Cup, prova mista por nações, e do Open da Austrália, que se realiza anualmente na segunda metade de Janeiro. Na proposta saudita, essa data está reservada para um novo Masters 1000 em Riad, cidade que receberia no final da época as ATP Finals.

“Sempre olhei para isso de forma positiva, mas não deveríamos fazer algo que impacte negativamente um parceiro de longa data na modalidade. O que queremos é uma situação em que todos possamos coexistir, enquanto trabalhamos para criar esta grande oportunidade para os jogadores e fãs no futuro”, defende Craig Tiley. O CEO da Tennis Australia, organizadora do Open australiano, é um dos mais fortes opositores a esta proposta.

A necessidade de uma reformulação do circuito profissional é comummente aceite, mas não fácil de implementar devido ao maior sucesso financeiro do ATP Tour em relação seu congénere feminino. Daí que a WTA, que recentemente vendeu 20% dos seus direitos comerciais a uma empresa de capital de risco, por 130 milhões de euros, esteja mais inclinada a aceitar a proposta que a iria beneficiar mais, nomeadamente na venda dos direitos televisivos, sendo que os quatro Grand Slams negoceiam individualmente. O novo circuito teria o atractivo extra de oferecer remuneração igual para ambos os sexos, o que, actualmente, só acontece nos Grand Slams, já que o ATP Tour e WTA Tour têm acordos com patrocinadores diferentes. Esta proposta do PIF veio também contribuir para o atraso na saída dos calendários dos torneios para 2025, que devia ter sido revelado no final do ano passado.

Os investimentos sauditas no desporto não deverão ficar-se pelo futebol, golfe e ténis. O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, confirmou as negociações com o PIF para um acordo de patrocínio que trará mais dinheiro ao atletismo.