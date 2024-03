Sector do livro alerta para crescente censura de obras e autores em todo o mundo

Várias associações internacionais do sector do livro, incluindo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), emitiram uma Declaração Internacional sobre a Liberdade de Expressão e as Liberdades de Publicação e Leitura, que foi apresentada esta quinta-feira, 14 de Março, na Feira do Livro de Londres, e que será divulgada em diversos eventos internacionais ao longo do ano, mantendo-se aberta a quem quiser subscrevê-la.

