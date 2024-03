BE reitera que será “oposição determinante” à direita e que quer eleições na Madeira

Mortágua pede que Marcelo garanta a “coerência com as decisões tomadas no passado”, ao decidir sobre a situação política na Madeira. Também a Iniciativa Liberal vai ser ouvida esta sexta-feira.

O Bloco de Esquerda (BE) reiterou esta sexta-feira que está "empenhado em ser uma oposição determinante" ao governo da AD e que quer eleições antecipadas na Madeira. Após uma audiência com o Presidente da República, Mariana Mortágua insistiu ainda em "criar pontes" à esquerda para construir essa oposição e uma "mobilização histórica" nos 50 anos do 25 de Abril.

A partir de Belém, a líder do BE disse que expressou "duas preocupações" ao Presidente da República. A primeira, foi uma "grande preocupação" relativamente ao resultado das eleições. "Há uma viragem à direita do país, com um crescimento muito preocupante da extrema-direita" e, face a esse cenário, "o BE está empenhado em ser uma oposição determinante, uma oposição forte" a "uma governação de direita", declarou.

Ao contrário do Livre, que continua a insistir que é preciso esperar pelos resultados da emigração para ver se é possível formar um governo de esquerda, o BE alinha com a leitura do PS de que "a esquerda não tem a maioria", considerando que a "análise é muito clara, apesar da contagem que falta fazer" dos votos.

"Infelizmente para o país, há uma viragem expressiva à direita que se verifica pelo facto de a AD ter mais votos que o PS. Esse resultado foi admitido pelo próprio secretário-geral do PS quando, logo na noite das eleições, deixou conhecer que assumiria uma posição de oposição. Essa é a leitura que fazemos", afirmou Mortágua.

Tendo em conta esse cenário, o BE quer "coordenar passos" e "criar pontes e convergências na oposição" com os "partidos da esquerda" e "ecologistas", isto é, PS, PCP, Livre e PAN, aos quais já pediu reuniões. E ainda "garantir uma mobilização histórica no 25 de Abril", como assinalou a coordenadora dos bloquistas.

A segunda preocupação referida por Mortágua tem a ver com a "situação política eleitoral na Região Autónoma a Madeira", onde o partido defende que "para garantir coerência com decisões tomadas no passado, é importante que o Presidente da República convoque eleições".

PCP e PAN na oposição, Livre insiste em governo de esquerda

Também o PCP, o Livre e o PAN foram ouvidos pelo Presidente da República esta semana. Os comunistas, ouvidos esta quinta-feira, comprometeram-se a fazer "oposição firme" à direita, que acusam de ter um "projecto de retrocesso", e a usar "todos os meios" para esse efeito. Um desses meios será uma moção de rejeição ao programa do governo da AD, que o secretário-geral do PCP admitiu apresentar, após uma reunião do comité central sobre os resultados das eleições.

Já Rui Tavares, co-líder do Livre, defendeu em Belém que o Presidente devia agendar novas reuniões com os partidos, uma vez não estarem contados os votos dos círculos da emigração e, consequentemente, o cenário governativo ainda não ser claro — podendo a esquerda ser maioritária face à "direita tradicional". Contudo, Marcelo está indisponível para este cenário, sabe o PÚBLICO.

O PAN mostrou ser "muito pouco provável" vir a aprovar o programa do governo e o Orçamento do Estado da AD, devido às "divergências ideológicas" que têm. Acusando a direita de ir "contra o progresso civilizacional", traçou como linhas vermelhas "os direitos das mulheres" e a "protecção animal ou ambiental".

O Presidente vai também receber o Chega, no dia 18, o PS, no dia 19, e a AD, no dia 20, data em que os deputados eleitos pelos círculos da emigração serão conhecidos.